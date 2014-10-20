Резерви Центробанку Росії скоротилися на $55 млрд від початку року

За даними на 1 січня 2014 року, обсяг резервів становив $509,594 млрд, однак до 1 жовтня він скоротився до $454,24 млрд. Це найнижчий показник від 1 квітня 2010 року, коли обсяг міжнародних резервів становив $447,442 млрд, пише РБК.

Причому за третій квартал 2014 року обсяг міжнародних резервів ЦБ РФ скоротився на $24 млрд, а за вересень - на $11 млрд.

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За даними ЦБ, найбільш помітно скоротилися його резервні активи в іноземній валюті, обсяг яких знизився за дев'ять місяців від $453 млрд до $396,5 млрд. Причому резерви готівкової валюти, а також суми на відкритих ЦБ валютних депозитах скоротилися на $9,2 млрд. Водночас запаси монетарного золота у «коморах» ЦБ зросли від 33,3 млн до 37 млн тройських унцій, вартістю понад $45 млрд.

Скорочення обсягу міжнародних резервів Банку Росії пов'язується з активним проведенням ЦБ валютних інтервенцій на підтримку курсу рубля. Навесні 2014 року ЦБ кілька разів продавав по кілька мільярдів доларів на день, а 11 березня було продано відразу $11,37 млрд. Починаючи від кінця березня ЦБ щодня продавав у середньому по $200 млн, а у травні 2014 року продажі валюти припинилися.

У жовтні 2014 року (уже за межами звітного періоду) ЦБ знову змушений був почати продаж валюти. Згідно з офіційно опублікованими даними, у жовтні 2014 року Банк Росії продав під час валютних інтервенцій $13,148 млрд, але ці дані не включають відомості про суми, витрачені під час торгів у п'ятницю, 17 жовтня.

13 жовтня 2014 року голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що валюти у ЦБ достатньо, а тому обмежувати обмін рублів не планується.

«Свобода обміну залишиться, ніяких обмежень регулятор вводити не збирається. У банківської системи достатньо готівкової валюти для того, щоб задовольнити будь-який попит, у тому числі якщо цей попит буде підвищено. Валюти вистачить», - заявила Набіулліна.

Вона також критично відгукнулася про пропозиції штучно зафіксувати курс рубля. За її словами, це приведе до безглуздої розтрати золотовалютних резервів країни.

«Золотовалютні резерви витратити за короткий період часу - це неефективно. А саме це - ціна за фіксацію курсу», - сказала вона.

Раніше УНІАН писав, що Банк Росії продав близько $6 мільярдів для підтримки валютного курсу за останні 10 днів.