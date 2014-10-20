У НБУ кажуть, що українськими банками цікавляться іноземні інвестори

Національний банк України відзначає наявність іноземних інвесторів, зацікавлених у купівлі українських банків, незважаючи на складну політико-економічну ситуацію в країні і в банківському секторі.

Про це повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук на прес-конференції.

«Як не дивно, навіть в таких умовах у нас є кілька іноземних інвесторів, які розглядають можливість і будуть купувати українські банки», - сказав Писарук.

За його словами, поки що це поодинокі випадки, але регулятор сподівається, що наступного року процес придбання українських банків іноземними інвесторами активізується.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) в липні 2014 року порівняно з червнем скоротився на 0,7 п.п. - до 31,6%.

У 2013 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 5,5 в.п. - до 34%.