Бізнес Туреччини готовий вкласти в Україну мільярди, але за певних умов

Інвестиції турецького бізнесу в Україні можуть становити кілька мільярдів доларів за умови викорінення корупції в Україні, спрощення законодавчих процедур і створення спеціальних технопарків, в яких формуються комфортні умови для інвесторів. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова правління Союзу підприємців Туреччини та України Расім Бекмезджі.

«На сьогодні члени нашої організації вже інвестували в Україну більш як 300 млн дол., - сказав Бекмезджі. - Це приватні проекти, без участі держави. За умови, що Україна продовжуватиме реформи для поліпшення бізнес-клімату, для підвищення добробуту, щоб іноземні бізнесмени розуміли, як тут працювати і що тут відбувається, цю цифру можна помножити в 10 разів і більше».

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Бекмезджі наголосив, що головні проблеми в Україні - це корупція, недосконалість законодавства та відсутність спеціальних бізнес-зон, які є в інших країнах. «Що таке технопарк - це такий маленький мікроорганізм, який дає змогу одужати всьому організму», - зазначив підприємець, додавши, що якщо Україна не зупинить перетворень, то інвестиції підуть в найрізноманітніші сфери економіки. «Й інвестори прийдуть не тільки з Туреччини. Інвестор прийде з Європи, США, Японії, Китаю», - резюмував Бекмезджі.

Туреччина є одним з ключових торговельних партнерів України, з яким наша країна веде переговори про формування зони вільної торгівлі. Товарооборот між країнами становить близько 6 млрд дол. на рік.