Президент підписав Закон про фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів
Президент України Петро Порошенко підписав Закон ”Про внесення зміни до статті 231 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2014 рік”.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, цей Закон надає право Кабінету Міністрів здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в обмін на векселі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення фінансової підтримки Фонду.
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Видача фінансових векселів Фондом в документальній формі як електронного документу потребує додаткового часу та відповідних фінансових ресурсів, та не може бути реалізована найближчим часом. Натомість, у ситуації, що склалася на сьогодні у банківській системі Фонд потребує негайного залучення додаткових коштів для здійснення законодавчо закріплених повноважень.
Метою Закону є необхідність забезпечення фінансової спроможності Фонду у випадку суттєвого зниження обсягу коштів Фонду, підкреслюється в повідомленні.