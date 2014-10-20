Президент підписав Закон про фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, цей Закон надає право Кабінету Міністрів здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в обмін на векселі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення фінансової підтримки Фонду.

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Видача фінансових векселів Фондом в документальній формі як електронного документу потребує додаткового часу та відповідних фінансових ресурсів, та не може бути реалізована найближчим часом. Натомість, у ситуації, що склалася на сьогодні у банківській системі Фонд потребує негайного залучення додаткових коштів для здійснення законодавчо закріплених повноважень.

Метою Закону є необхідність забезпечення фінансової спроможності Фонду у випадку суттєвого зниження обсягу коштів Фонду, підкреслюється в повідомленні.