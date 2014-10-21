Moody's знизило рейтинги найбільших банків Росії
04:09, 21 жовтня 2014Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги семи найбільших фінансових інститутів Росії слідом за оголошенням про зниження кредитного рейтингу РФ з Baa1 до Baa2
REUTERS
У список увійшли Ощадбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Агентство іпотечного житлового кредитування, Зовнішекономбанк, а також Альфа-Банк, повідомляє РИА Новости..
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Прогноз за довгостроковими рейтингами цих установ є негативним.
Нагадаємо, раніше в суботу, 18 жовтня, агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії з Baa1 до Baa2.
Крім цього, експерти Moody's прогнозують "поступове, однак безперервне зменшення валютних резервів країни", спровоковане відтоком капіталів, труднощів у доступі позичальників до міжнародних ринків кредитування, а також падінням цін на нафтопродукти.
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