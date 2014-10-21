Російські власники МТС хочуть продати частину українського бізнесу

Частина компанії "МТС-Україна" виставлена на продаж, пише у вівторок газета "Ведомости" з посиланням на джерела.

За даними видання, МТС вибрав банк для оцінки активу, але який саме не уточнюється. За словами одного зі співрозмовників газети, банк є частиною "великої міжнародної групи".

МТС вирішив продати частину українського бізнесу через складне політичне становище, додають співрозмовники видання.

"Питання (про можливу операцію) обговорюється", але не на високому рівні, говорить людина в АФК "Система", що є основним власником МТС. За його словами, "виникає багато різних ідей" у зв'язку з високими ризиками, яким піддається російський бізнес в Україні.

За словами близького до МТС джерела, сенс можливої угоди може бути, зокрема, в тому, щоб убезпечити виплату дивідендів, - зараз виходить, що українська компанія платить дивіденди російській і це може викликати невдоволення української влади, пояснює він. Відповідно до звітності "МТС-Україна" за підсумками 2012 і 2013 років, компанія виплатила материнській МТС у вигляді дивідендів по 2,23 млрд гривень (за курсом на кінець 2013 року - 270 млн доларів).

Джерело газети в МТС розповіло, що оператор шукає західного партнера, аби розділити з ним тягар інвестицій у ліцензії та мережі 3G. Ідея в тому, щоб новий інвестор увійшов в капітал компанії і частково фінансував будівництво в обмін на участь в дивідендах української "дочки" МТС. За його словами, поки немає ніякої визначеності ні щодо сум, ні щодо часток, немає і зацікавиллених цією можливістю, хоча пошуки почалися ще влітку - позначається політична нестабільність.

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При цьому представник МТС Дмитро Солодовников заявив, що компанія не має наміру йти з України. За його словами, МТС зацікавлений у розвитку бізнесу та інфраструктури, в тому числі мереж нових поколінь. Можливий продаж частини акцій української "дочки" він не коментує.