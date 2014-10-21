Банківська система Росії стрімко втрачає прибутковість - вже збитковий кожен п'ятий банк

Російська банківська система стрімко втрачає прибутковість. Кожен п'ятий російський банк у вересні був збитковим, при цьому втрати невдачливих банкірів порівняно з минулим роком збільшилися в шість разів, передає "Газета.RU."

На думку експертів, ситуація викликана санкціями Заходу.

Читайте такожУ ЄС заявили, що є тільки один шлях вплинути на РФ - розширити санкціїЗа підсумками вересня 2014 року, в російській банківській системі збитковою виявилася 191 кредитна організація, або майже кожен четвертий банк (22,2%), свідчить інформація, опублікована у понеділок на сайті ЦБ. У першому півріччі збиток зафіксували 217 банків з 869 (25%).

Сукупні збитки кредитних організацій, які отримали за підсумками трьох кварталів негативний фінансовий результат, склали 64,6 млрд руб., збільшившись майже в шість разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (10,3 млрд руб.).

Читайте такожУ Росії вперше за п'ять років зафіксовано зниження реальних зарплатПрибуток банків з початку року впав майже на 10%. Причина - різке збільшення резервів на тлі загальної нестабільності ситуації.

У погіршенні стану банківської системи експерти вбачають дію цілого ряду причин. З початку року Центральний банк змінив вимоги щодо резервування активів, резерви російських банків з початку року, за офіційною статистикою, збільшилися на 22,8%. Відповідно, зросли і витрати банків на формування резервів.

З іншого боку, вказує партнер ФБК Олексій Терехов, збільшилась витратна база комерційних банків: залучати кошти так само дешево, як ще на початку цього року, банки більше не можуть. Крім зовнішньополітичних подій на вартість пасивів вплинуло і підвищення ключової ставки ЦБ до 8%.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що ЦБ доведеться ще раз підняти ставку для боротьби з діями спекулянтів на валютному ринку.

Російський банківський сектор чекає збільшення збитків за кредитами, зростання вартості фондування і зниження показників прибутковості та капіталізації.

Разом з тим ситуація в російській економіці не сприяє отриманню надприбутків для банків: компанії витрачають менше коштів на розвиток, громадяни воліють зберігати, а не витрачати.