Бюджет Росії стає військовою таємницею - майже чверть витрат буде закритою

Бюджетний комітет Держдуми Росії передбачено схвалив проект федерального бюджету на 2015-2017 роки до першого читання. Втім, можливості обговорювати проект змістовно цього року менше, ніж рік тому, пише «Комерсант».

Як констатують Російська академія народного господарства і держслужби при президенті РФ (РАНХиГС) та Інститут Гайдара у своєму висновку на законопроект, майже чверть бюджетних витрат в 2017 році буде закритою. В оборонних витратах, які зростають вже у 2015 році на 33%, секретні вже більше двох третин асигнувань, у тому числі вперше - всі держзакупівлі армії. 289 млрд руб. нових секретних витрат у бюджеті утворилися вже по дорозі з Мінфіну в Держдуму.

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Експерти, які аналізували кінцеву версію документа, відзначають наявність у ній нових змін і в цілому високу непрозорість бюджету на 2015-2017 роки в основному в силу зростання в ньому видатків на силовий блок.

Секретні і цілком таємні видатки в бюджеті 2015 року становитимуть 21% всіх витрат - це 4,2% ВВП. Ще у 2006 році за закритими статтями розподілялося 11,8% бюджетних витрат, а в 2017 році вони складуть 24,6%. З 2011 року в бюджеті секретна навіть незначна частина (0,1% від загального фінансування) видатків на культуру і кінематографію, 7,8% видатків на дошкільну освіту та 5,7% витрат за статтею "Періодична преса та видавництва".

Вперше, констатують експерти, виявлено фінансування в бюджеті секретних прикладних наукових досліджень в галузі загальнодержавних питань - на 116 млн руб. При цьому наголошується, що в бюджеті на 2015-2017 роки вже звично, другий рік, відсутні відомості про точні витрати вартості утримання військовослужбовців, але є і більш неприємні новини: всі витрати розділу "Національна оборона" на закупівлю товарів, послуг та робіт у бюджеті повністю приховані.

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Експерти припускають, що суттєвий приріст оборонних витрат (на 33%, в тому числі за графою "Збройні сили" - на 29,3%) пов'язаний з необхідністю "за всяку ціну" виконати держпрограму озброєнь на 2011-2020 роки, яка закривається у 2015 році через набуття чинності з 2016 року нової. Зростання інших "силових" розділів бюджету не таке велике - наприклад, розділ "Національна безпека і правоохоронна діяльність", збільшиться фінансування на 3,7%. Однак гігантські і повністю закриті цифри опублікованого проекту навряд чи остаточні - зокрема, експерти виявили приріст закритих витрат на 289 млрд руб. між 16 вересня (публікація проекту для антикорупційної експертизи) та 30 вересня (внесення проекту до Держдуми).

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Зазначимо, "силові" проблеми бюджету не єдині. Експерти констатують зростання у видатках бюджету ваги підрозділу "Інші загальнодержавні питання" (з 19,4% всіх витрат на "Загальнодержавні питання" в 2014 році до 38,8% у 2017-му), ряд проблем з розрахунками трансфертів Пенсійному фонду (експерти вважають їх заниженими і припускають, що за цифрами може ховатися намір Мінфіну тихо продавити часткове скасування виплат базової пенсії працюючим пенсіонерам).

При цьому сам по собі бюджет на 2015 рік в силу істотної девальвації рубля у вересні 2014 року і падіння цін на нафту досить умовний, і зараз, дійсно, складно сказати, наскільки адекватні бюджетні проектування.