Російський рубль досяг абсолютного мінімуму проти євро

Російський рубль торгується з незначними змінами вранці вівторка, але при цьому зумів оновити абсолютний мінімум в парі з євро і протестувати кордон валютних інтервенцій ЦБ, повідомляє Рейтер.

Проти рубля залишається локальний попит на валюту в умовах західних санкцій, який може компенсуватися продажем експортної виручки в податковий період, а в їх відсутність - інтервенціями Центробанку.

На стороні рубля наближення термінів запуску валютного репо Центробанком і валютних аукціонів Мінфіном.

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Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) до 10.15 МСК перебував на рівні 46,27 рубля, проти нього рубль втрачає 5 копійок порівняно з біржовим закриттям понеділка.

Котирування кошика зараз трохи нижче межі інтервенційних продажів валюти, яка зараз на 46,30 після п'ятничного зсуву плаваючого валютного коридору на 5 копійок вгору до 37,30-46,30.

Американська валюта розрахунками "завтра" до 10.15 МСК торгувалася на Московській біржі поблизу 41,05, на 1 копійку вище попереднього закриття.

Євро до цього часу оцінюється в 52,67, дорожчаючи на 8 копійок, і це абсолютний максимум єдиної валюти.

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Основним фактором тиску на рубль залишається попит на валюту, багато в чому для погашення зовнішніх позик без можливості їх рефінансувати в умовах західних санкцій.

Корпораціям і банкам в четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, згідно зі статистикою ЦБР. З початку жовтня Центробанк відзвітував про продаж $13,2 мільярда.