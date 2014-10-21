Чергові 260 млн євро від Євросоюзу Україна повинна отримати в листопаді

Наступний транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 260 млн євро має надійти в Україну в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий на брифінгу.

"До 22-го числа, тобто до завтра має бути прийняте рішення про виділення третього траншу першого етапу макрофінансової допомоги - це 260 млн. Я думаю, що в листопаді ці гроші мають поступити вже в Україну", - сказав він і додав, що наступний, четвертий транш першого етапу – це ще 250 млн євро.

Читайте такожЄС назвав Україні умови для отримання мільярда євро "Далі ми очікуємо 500 млн. І вже зараз іде законодавча підготовка про третю хвилю макрофінансової допомоги в розмірі від 1 до 2 млрд євро", - сказав Чалий.

Він уточнив, що про другий етап допомоги в розмірі 500 млн євро можна буде говорити з січня наступного року.

Як повідомляв УНІАН, загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Ця підтримка є частиною широкого пакету допомоги Україні, про який Єврокомісія оголосила 5 березня 2014 року.

20 травня Єврокомісія від імені ЄС виділила Україні перший кредитний транш макрофінансової допомоги у розмірі 100 млн євро із загального пакету фінансової допомоги в 1,61 млрд євро.