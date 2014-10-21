Держборг країн єврозони оновив історичний максимум - 90,9% ВВП

Статистичне управління Європейського Союзу, згідно з оприлюдненими 21 жовтня даними, переглянуло розмір держборгу країн єврозони за 2013 рік у бік збільшення - до 90,9% ВВП з 89% ВВП роком раніше. Таким чином, боргове навантаження в єврозоні та в Європейському Союзі оновило історичний максимум, при цьому економісти вважають, що пік держборгу ще не пройдено, пишуть "Ведомости".

Для 28 країн ЄС цей показник піднявся з 83,5 до 85,4%. У 16 з 28 країн ЄС держборг був вище максимально допустимих 60% ВВП.

Оприлюднені в квітні попередні дані свідчили про зростання держборгу до 92,6% ВВП в єврозоні та 87,1% ВВП в ЄС. Більшість жовтневих показників у відношенні до обсягу економіки нижче квітневих (іноді істотно), що пов'язано з переглядом методики розрахунку ВВП.

Читайте такожDeutsche Bank: через три роки євро буде коштувати 0,95 долараЄврозона в минулому році вперше з початку кризи вийшла на рівень бюджетного дефіциту менше 3% ВВП, що відповідає вимогам загальноєвропейського законодавства: показник знизився до 2,9% ВВП з 3,6% ВВП в 2012 р. В ЄС в цілому негативне сальдо склало 3,2% від обсягу економіки проти 4,2% роком раніше.

Греція, як і раніше, фіксує найвище боргове навантаження в Європі - 174,9% ВВП в 2013 р. проти 156,9% ВВП роком раніше. Домовленості Афін з міжнародними кредиторами передбачають скорочення держборгу до рівня, який буде «істотно нижче 110% ВВП», в 2022 р. Дефіцит грецького бюджету збільшився з 8,6 до 12,2% ВВП з урахуванням одноразових витрат на рекапіталізацію банків країни.

Читайте такожСанкції Заходу торкнулися більшості російських компаній - "Газпром"За відносним рівнем держборгу за Грецією йдуть Португалія (128%), Італія (127,9%) та Ірландія (123,3%), однак у цих країнах темпи зростання заборгованості істотно нижче грецьких.

Рівень державної заборгованості Німеччині знизився з 79 до 76,9% ВВП у 2013 р. У Франції спостерігалося зростання з 89,2 до 92,2% ВВП, у Великій Британії - з 85,8 до 87,2% ВВП.

Найнижчим борговим навантаженням серед країн ЄС в минулому році могли похвалитися Естонія (10,1% ВВП), Болгарія (18,3% ВВП), Люксембург (23,6% ВВП). При цьому Люксембург і Німеччина в 2013 р. зафіксували позитивне сальдо держбюджета на рівні 0,6 0,1% ВВП, відповідно. У 10 державах ЄС рівень дефіциту був вище допустимих 3% ВВП, в тому числі в Греції (12,2%), Іспанії (6,8%), Великій Британії (5,8%), Франції (4,1%), на Кіпрі і в Португалії (по 4,9%).