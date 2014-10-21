Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з банку Фірташа 228 млн гривень

Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення про стягнення з банку «Надра» 228,100 млн грн на користь Державної іпотечної установи, повідомляється на сайті відомства.

За інформацією ДІУ, відповідне рішення суд виніс 15 жовтня, і, таким чином, рішення суду першої інстанції від 1 серпня набрало законної сили.

Нагадаємо, господарський суд міста Києва задовольнив вимоги ДІУ про стягнення з банку «Надра» 228 млн грн за користування грошовими коштами.

Згідно з матеріалам справи, в 2008 році банк «Надра» отримав у ДІУ кредит на суму 700 млн грн, які мав повернути в 2009 році, але ще 4 роки продовжував незаконно користуватися грошима, що й призвело до виникнення багатомільйонної заборгованості.

Читайте такожФірташ, незважаючи на рішення Кабміну, відмовляється повертати державі ГЗКНагадаємо, в червні суд міста Києва ухвалив рішення стягнути 271,480 млн грн заборгованості за кредитами з компаній Дмитра Фірташа, банка «Надра» і Сєвєродонецького об'єднання «Азот», на користь «Промінвестбанку».

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).