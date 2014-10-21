Кабмін до кінця жовтня хоче розібратися з фінансами на відбудову Донбасу

Кабінет міністрів України має намір до кінця жовтня затвердити цілі та порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету, що виділяються на виконання заходів із відновлення звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в Плані заходів щодо відновлення об'єктів соціальної, транспортної інфраструктури, житлового фонду й систем життєзабезпечення Донецької та Луганської областей, затвердженому розпорядженням уряду №1002.

Зокрема, до кінця жовтня Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мін‘юст і Мінсоцполітики повинні затвердити порядок використання коштів резервного фонду держбюджету, визначити порядок надання грошової допомоги на відшкодування збитків постраждалим внаслідок бойових дій, визначити першочергові проекти з відновлення інфраструктури з механізмом фінансування робіт.

Крім того, профільні міністерства повинні до кінця жовтня визначити будівельні й підрядні організації для виконання робіт і спростити документальний супровід проектів.

Обсяги збитків і руйнувань також необхідно визначити до кінця жовтня силами фахівців Держслужби з питань відновлення Донбасу, Мінрегіону, Мінінфрастурктури й обласних облдержадміністрацій. Перелік об'єктів до відновлення має бути розділений на об'єкти, відновлення яких можливе до кінця 2014 року, й об'єкти, відновлення яких почнеться в 2015 році.

Читайте такожЗахід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - ГеращенкоДо грудня 2014 року Держслужба з питань відновлення Донбасу повинна розрахувати й подати на розгляд уряду обсяг коштів, необхідних для відновлення інфраструктури регіону, який потім буде прописаний у проекті бюджету на 2015 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що збиток через війну на Донбасі обчислюється мільярдами доларів США і уряд не зможе самостійно відновити інфраструктуру регіону. В зв'язку з цим уряд готовий провести донорську конференцію й одночасно направити фахівців на Донбас із тим, щоб вони оцінили пошкодження, написали план відновлення й необхідний обсяг коштів.

Як повідомляв УНІАН, із квітня цього року Україна веде на території Луганської й Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня й серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн. Як підкреслював глава уряду, кожен день війни обходиться Україні 80 млн грн.