Порошенко пропонує страхувати ризики експортерів при виході на зовнішні ринки

Президент України Петро Порошенко виступає за створення в органах влади експертної агенції зі страхування ризиків українських експортерів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив під час виступу на нараді з представниками промислових підприємств Дніпропетровської області.

"У структурі українських органів влади має бути експертна агенція, яка би страхувала ризики українських виробників при виході на зовнішні ринки. Це буде зроблено за рахунок держави", - сказав Порошенко, висловивши переконання, що роботу з її організації необхідно розпочати одразу після парламентських виборів.

Читайте такожКомітет Європарламенту підтримав продовження торгових преференцій для УкраїниВін наголосив, що для влади пріоритетом є оборона держави. Але це не може виправдовувати затримки у проведенні реформ, необхідних для відродження економіки. Також глава держави закликав вітчизняних виробників вносити свої пропозиції щодо реформ в сфері економіки та в питанні організації страхування експортних ризиків.

Порошенко додав, що за останній рік умови ведення економічної діяльності в Україні кардинально змінилися – в результаті підписаної Угоди про асоціацію з ЄС для українських виробників було відкрито європейський ринок. Зокрема, українська сторона досягла домовленості про односторонні преференції з боку ЄС до 1 січня 2016 року.