Аксьонов обіцяє повернути кредити українським банкам

Про це журналістам у Криму сказав самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, передає Крым.Реалии.

За його словами, оскільки ще не сформований механізм повернення позикових коштів, кримчанам не варто поспішати з погашенням боргів. Аксьонов також запевнив, що продажу боргів кримських позичальників російським банкам не буде.

«Ніякого перепродажу боргів не буде. Агентство по страхуванню внесків моніторить ситуацію і з вкладами юридичних осіб, та з кредитними зобов'язаннями. Ми тільки зараз зводимо дані в частині надання інформації, оскільки більшість українських банків забрали свої реєстри і відмовилися співпрацювати з Агентством по страхуванню внесків», - сказав він.

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16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що українські банки на 1 лютого 2014 року надали позичальникам Криму кредити на суму 16,6 млрд грн, що становить 1,8% їх загального кредитного портфеля.