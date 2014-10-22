У Росії на тлі падіння рейтингів хочуть заборонити аудит банків іноземними компаніями

Депутат нижньої палати парламенту Росії Євген Федоров готує проект закону про внесення змін у федеральний закон «Про банки і банківську діяльність». Поправки спрямовані на встановлення заборони вітчизняним банкам (на першому етапі - державним) залучати до співпраці аудиторські і консалтингові компанії з іноземною участю, пишуть "Известия".

На думку парламентарія, такі зміни зможуть захистити російську фінансову систему від спроб цілеспрямованих і негативних маніпуляцій ззовні, особливо небезпечних на тлі антиросійських санкцій. Самі проблеми в російському банківському секторі останніх місяців законодавець пов'язує саме з надмірною присутністю іноземних консультантів.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги найбільших банків РосіїДещо раніше депутат Федоров звернувся до керівництва Центробанку з проханням переглянути політику щодо формування Ради з аудиторської діяльності при ЦБ. Велика частина з незалежних експертів ради раніше працювала в російських представництвах американських аудиторських компаній, і наявність таких консультантів, на думку законодавця, є сумнівним вибором для головного банківського регулятора країни.

На сьогодні російські банки проводять фактично два аудити - за російським і міжнародним стандартами. Законодавець пропонує заборонити компаніям з іноземною участю проводити якусь із цих перевірок.

Читайте такожАгентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії"Ця заборона необхідна, оскільки без таких заходів ситуація буде виглядати абсурдно: нам відмовлено в іноземному фінансуванні, а ми будемо продовжувати орієнтуватися на міжнародні стандарти. Ні, при такому розвитку подій треба, щоб банки, як мінімум державні, відмовилися від співпраці з іноземними аудиторами", - зазначає парламентарій.

Голова Міжрегіональної профспілки аудиторів, бухгалтерів та фінансових працівників Леонід Блінков вважає, що аудит за російськими стандартами цілком можна передати вітчизняним компаніям і обійтися без участі іноземців. Втручання ж у аудит за міжнародними стандартами може перешкодити надходженню інвестицій у Росію і взаємній роботі не тільки з країнами, які застосували санкції, але і з учасниками БРІКС та іншими дружніми державами.

Керівник інформаційно-аналітичної служби Банки.ру В'ячеслав Путиловський вважає, що в сьогоднішніх реаліях аудит, проведений великої іноземною компанією, є в певній мірі і репутаційним ходом, а також гарантом стабільності фінансової організації.

"Банки можуть, безумовно, відмовитися від послуг цих аудиторських і консалтингових компаній, але сенс аудиту «великої четвірки» або інших великих і шанованих компаній в тому, що думка такої серйозної компанії є запорукою стійкості самого банку і гарантом його стабільності, що в підсумку полегшує банку зовнішні запозичення та інші операції за рахунок підтримки його статусу на світовій галузевій арені, - пояснює фахівець. - Якщо внаслідок яких-небудь факторів банкам доведеться перейти на аудит маленьких, невідомих компаній, то в першу чергу це завдасть репутаційної шкоди їм самим".