У Росії на тлі падіння рейтингів хочуть заборонити аудит банків іноземними компаніями
Експерти вважають, що внаслідок таких дій буде завдано репутаційної шкоду саме російським банкам.
Депутат нижньої палати парламенту Росії Євген Федоров готує проект закону про внесення змін у федеральний закон «Про банки і банківську діяльність». Поправки спрямовані на встановлення заборони вітчизняним банкам (на першому етапі - державним) залучати до співпраці аудиторські і консалтингові компанії з іноземною участю, пишуть "Известия".
На думку парламентарія, такі зміни зможуть захистити російську фінансову систему від спроб цілеспрямованих і негативних маніпуляцій ззовні, особливо небезпечних на тлі антиросійських санкцій. Самі проблеми в російському банківському секторі останніх місяців законодавець пов'язує саме з надмірною присутністю іноземних консультантів.
Читайте такожMoody's знизило рейтинги найбільших банків РосіїДещо раніше депутат Федоров звернувся до керівництва Центробанку з проханням переглянути політику щодо формування Ради з аудиторської діяльності при ЦБ. Велика частина з незалежних експертів ради раніше працювала в російських представництвах американських аудиторських компаній, і наявність таких консультантів, на думку законодавця, є сумнівним вибором для головного банківського регулятора країни.
На сьогодні російські банки проводять фактично два аудити - за російським і міжнародним стандартами. Законодавець пропонує заборонити компаніям з іноземною участю проводити якусь із цих перевірок.
Читайте такожАгентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії"Ця заборона необхідна, оскільки без таких заходів ситуація буде виглядати абсурдно: нам відмовлено в іноземному фінансуванні, а ми будемо продовжувати орієнтуватися на міжнародні стандарти. Ні, при такому розвитку подій треба, щоб банки, як мінімум державні, відмовилися від співпраці з іноземними аудиторами", - зазначає парламентарій.
Голова Міжрегіональної профспілки аудиторів, бухгалтерів та фінансових працівників Леонід Блінков вважає, що аудит за російськими стандартами цілком можна передати вітчизняним компаніям і обійтися без участі іноземців. Втручання ж у аудит за міжнародними стандартами може перешкодити надходженню інвестицій у Росію і взаємній роботі не тільки з країнами, які застосували санкції, але і з учасниками БРІКС та іншими дружніми державами.
Керівник інформаційно-аналітичної служби Банки.ру В'ячеслав Путиловський вважає, що в сьогоднішніх реаліях аудит, проведений великої іноземною компанією, є в певній мірі і репутаційним ходом, а також гарантом стабільності фінансової організації.
"Банки можуть, безумовно, відмовитися від послуг цих аудиторських і консалтингових компаній, але сенс аудиту «великої четвірки» або інших великих і шанованих компаній в тому, що думка такої серйозної компанії є запорукою стійкості самого банку і гарантом його стабільності, що в підсумку полегшує банку зовнішні запозичення та інші операції за рахунок підтримки його статусу на світовій галузевій арені, - пояснює фахівець. - Якщо внаслідок яких-небудь факторів банкам доведеться перейти на аудит маленьких, невідомих компаній, то в першу чергу це завдасть репутаційної шкоди їм самим".