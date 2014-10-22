«Родовід Банк» збільшив збиток у 63 рази

Про це повідомляється у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку скоротилися на 2,84% - до 8,585 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 72,41%, до 65,587 млн грн, зобов'язання зросли на 1,40%, до 5,290 млрд грн, кошти клієнтів - на 10,80%, до 214,054 млн грн, власний капітал знизився на 8,94% - до 3,295 млрд грн, статутний капітал банку не змінився і становить 12,359 млрд грн.

Читайте також«Ощадбанк» за підсумками дев'яти місяців збільшив прибуток на 15%Як повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» в 2013 році збільшив збиток у 6,6 разу у порівнянні з 2012 роком - до 70,298 млн грн.

«Родовід Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави на 12,3 млрд грн, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

Уряд прийняв рішення створити на базі «Родовід Банку» санаційний банк в 2011 році для проведення роботи з активами державних і рекапіталізованих за участю держави банків.

Читайте такожПрибуток «Альфа-Банку» впав майже в 11 разівДля повноцінної роботи санаційного банку потрібно внести ряд змін в законодавство, але неодноразові спроби прийняти відповідні законопроекти у Верховній Раді не мали успіху.

У кінці вересня «Родовід Банк» заявив про готовність до прийняття проблемних активів від державних і рекапіталізованих державою банків за умови доопрацювання законодавчої бази.