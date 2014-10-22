Економіка Росії через санкції остаточно перестала зростати - Wall Street Journal

Економіка Росії остаточно перестала зростати через економічні санкції, які Захід ввів проти Кремля через військову агресію проти України. Крім того, вплинуло стрімке падіння вартості нафти.

Як повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Wall Street Journal, про зупинку економічного зростання Росії свідчать офіційні дані міністерства економіки країни. Зокрема, міністр Олексій Улюкаєв заявив, що за 9 місяців 2014 року зростання склало 0,8%. Хоча ще в 2013 році цей показник становив 1,2%.

Зараз же економічне зростання повністю зупинилося. Це найбільше падіння у розвитку Росії з часів економічної кризи 2009 року, коли зростання різко скоротилося з 7% до трохи більше 3%.

Читайте такожУ Росії вперше за п'ять років зафіксовано зниження реальних зарплатУ цей же час, міністр енергетики Олександр Новак сподівається, що найближчим часом вартість бареля нафти знову підскочить до 100 доларів. І це врятує економіку Росії.