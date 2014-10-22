У Росії сподіваються на скасування санкцій Заходу до середини 2015 року

Базовий сценарій Центробанку РФ передбачає скасування санкцій Заходу в середині 2015 року, заявив перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов в ході форуму Московської біржі в Лондоні, передає ТАСС.

ЦБ буде змушений серйозно розглядати питання подальшого підвищення ключової ставки "при такому розвитку, як зараз", разом з тим зазначив він.

Читайте такожСанкції Заходу торкнулися більшості російських компаній - "Газпром"Між тим, колишній міністр фінансів Олексій Кудрін в ході форуму заявив, що санкції Заходу щодо Росії збережуться на найближчі 1-2 роки, але навряд чи будуть посилюватися.

"Я думаю, що буде потрібно 1-2 роки для визначення статусу південно-східних територій України. Це буде період продовження дії санкцій", - сказав Кудрін.

2 жовтня голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила в інтерв'ю ТАСС, що регулятор вважає рівень ключової ставки прийнятним на даний момент.

Читайте такожУ ЄС заявили, що є тільки один шлях вплинути на РФ - розширити санкціїГлава Банку Росії також нагадала, що в поточному році регулятор був змушений тричі піднімати ставку, ґрунтуючись на аналізі макропоказників.