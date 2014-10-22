Україна отримає від ЄС 760 млн євро допомоги

Про це президент Європейської Комісії Жозе-Мануель Баррозу повідомив під час телефонної розмови із президентом України Петром Порошенком,.

Як повідомляє прес-служба голови держави, співрозмовники також обговорили питання макрофінансової допомоги для України. Зокрема, Голова Єврокомісії повідомив, що загальна сума допомоги, яка надійде в Україну до кінця цього року, становить 760 мільйонів євро.

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"Також ЄС опрацьовує надання третього пакету макрофінансової допомоги, який імовірно зможе надійти в Україну протягом першого півріччя наступного року. При цьому Жозе-Мануель Баррозу зазначив, що виконання Україною вимог ЄС щодо прозорості та бюджетної політики будуть враховані в процесі прийняття цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Окрім фінансової допомоги Порошенко і Баррозу обговорили газове питання напередодні трьохсторонніх переговорів між Україною, Росією та ЄС, що відбудуться 29 жовтня у Брюсселі.