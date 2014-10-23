У Кабміні спрогнозували ріст економіки в 2016 році

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу «Новое время».

«Нинішня українська економіка повністю залежить від геополітики. Якщо припиниться війна, то зрозуміло, що потрібно скласти нову програму з МВФ, завершити податкову і бюджетну реформи. Не тільки підписати закони про корупцію, але і починати їх виконувати. Підготувати новий бюджет. І ось цей блок питань не дозволить впасти глибоко в 2015 році», - сказав Яценюк.

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Він також заявив, що «молить Бога», щоб наступний рік став роком стабілізації економіки. Якщо це станеться, то в 2016 році можна розраховувати на повільний початок росту економіки.

«З 2016 року у нас піде повільний крок за кроком, ріст, при виконанні тих умов, які я перерахував», - додав прем'єр.

Повну версію інтерв'ю Яценюка читайте в новому випуску журналу «Новое время».