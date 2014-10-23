НБУ вчора продав банкам майже $100 млн за курсом 12,95 гривень

Національний банк України в ході інтервенції 22 жовтня продав для підкріплення кас банків 99,77 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол., повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

За інформацією НБУ, в інтервенції брали участь 49 банків, попит яких задоволено на 88%.

НБУ нагадує, що здійснює ретельний контроль наявності валюти в касах банків і дотримання ними норм валютного законодавства з метою недопущення нецільового використання коштів, придбаних банками за результатами інтервенцій. Зокрема, проводиться спільна з правоохоронними органами робота з виявлення банків-порушників, і в разі порушення норм валютного законодавства та використання коштів не за цільовим призначенням регулятор застосовуватиме адміністративні санкції.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, коли зможуть скасувати частину валютних обмеженьЯк повідомляв УНІАН, минулого тижня Національний банк України провів інтервенції з продажу іноземної валюти за гривні на загальну суму майже 300 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол.