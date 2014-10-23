«МТС Україна» продала своє майно в окупованому Криму майже за 18 млн євро

Згідно з повідомленням, оператор провів процедуру продажу адміністративно-господарського, ІТ, телекомунікаційного устаткування і автомобілів.

«МТС Україна» провела тендер і продала по частинах майно на умовах самовивезення двом приватним інвесторам, що надали найкращі пропозиції», - зазначається у повідомленні.

При цьому в матеріалах закупівлі не повідомляється, хто придбав кримське майно оператора.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня «МТС Україна» оголосив про проведення тендеру з продажу свого майна в окупованому Росією Криму загальною вартістю 288 млн грн.

З початку серпня у Сімферополі, Севастополі й інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії зазначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі робота оператора в Криму була «повністю паралізована».

Надалі зв'язок у мережі «МТС Україна» був відновлений за рахунок організації технічного роумінгу в мережі новоствореної в Криму російської компанії «К-Телеком». Проте з 1 жовтня оператор перевів обслуговування абонентів у роумінг мережі «ТриМоб» (дочірнього підприємства «Укртелекому»).

Читайте такожРосійські власники МТС хочуть продати частину українського бізнесуНезабаром «ТриМоб» заявив про неможливість надання послуг мобільного зв'язку на території Севастополя через вимушене припинення роботи міського філіалу «Укртелекому».

11 серпня найбільший український оператор «Київстар» повідомив про тимчасове припинення надання послуг зв'язку на території анексованого Криму через захоплення невідомими озброєними особами офісу в Сімферополі і несанкціоноване встановлення ними апаратури на телекомунікаційне устаткування компанії.

З 19 вересня проблеми з наданням послуг мобільного зв'язку та Інтернету виникли також у оператора «Астеліт» (ТМ life:).

Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує понад 22 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).