У Росії через непередбачуваність політики влади бум попиту на сейфи

Вкладники російських банків починають перекладати заощадження з рахунків у банківські сейфи на хвилі недовіри до кредитних організацій і непередбачуваності політики влади, передає Reuters з посиланням на заяву Сбербанку РФ.

"Ми не встигаємо купувати сейфи, у нас найбільший попит - це сейфи, - сказала заступник голови Сбербанку Белла Златкіс. - Я розумію, коли долар хочуть покласти у сейф, але зараз є друга тенденція - взяти рубль і покласти в сейф".

Читайте такожMoody's: російському бізнесу загрожує кредитна кризаСбербанк, на який припадає майже половина російського ринку вкладів, зіткнувся з відтоком коштів фізосіб і в жовтні підвищив прибутковість депозитів у рублях і валюті.

"Дуже велика боязнь населення того, що вклади будуть вилучені, заморожені, рух утруднено, будуть переклади під якісь умови", - сказала Златкіс на засіданні комітету Держдуми.

"Мотивація номер один - зберегти, щоб не забрали", - додала Златкіс.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги найбільших банків РосіїУ січні-вересні вклади в російських банках додали лише 2 відсотки проти зростання на 12 відсотків за той же період минулого року.

Златкіс уточнила пізніше, що зміна уподобань "нікчемною" частиною вкладників не торкнулася маси.

"Мова не йде про тенденції перекладання заощаджень з вкладів у значних розмірах, мова йде про переваги окремих вкладників, звичайно, їх кількість мізерна порівняно із загальною кількістю вкладників та поведінка, на мою думку, вельми нерозумна... В цілому, ми не спостерігаємо тенденції відходу вкладів з банку, і я впевнена, ми пройшли не одну кризу, цього і не буде", - сказала Златкіс.