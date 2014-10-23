Moody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service не виключає введення нових санкцій щодо Росії, або посилення діючих, заявив у четвер, 23 жовтня, старший аналітик групи оцінки суверенних ризиків агентства Торстен Нестманн, передає ПРАЙМ.

"Прогноз по рейтингу (Росії) негативний у зв'язку з тим, що ситуація в Україні залишається досі нестабільною і не можна виключати, що ризики збільшаться, і будуть прийняті нові санкції або розширені діючі, що чинитиме тиск на рейтинг", - сказав Нестманн.

Читайте такожУ Росії сподіваються на скасування санкцій Заходу до середини 2015 рокуВін зазначив, що підвищення цін на нафту буде вести до підвищення рейтингу, тому що у зв'язку з падінням вартості нафти погіршилася ситуація в економіці Росії в цілому і, зокрема, погіршився інвестиційний клімат.

"Треба дивитися, наскільки зазначені фактори будуть сприяти зростанню російської економіки в середньостроковій перспективі", - додав Нестманн.

Читайте такожУ Росії на тлі падіння рейтингів хочуть заборонити аудит банків іноземними компаніямиНагадаємо, Moody's знизило кредитний рейтинг Росії на один пункт - з Baa1 до Baa2. Прогноз по рейтингу - "негативний". У числі причин зниження рейтингу агентство називало стримані середньострокові перспективи економічного зростання Росії, посилені кризою в Україні і введеними Заходом санкціями.