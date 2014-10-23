Moody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії
Агентство також не виключає посилення діючих санкцій.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service не виключає введення нових санкцій щодо Росії, або посилення діючих, заявив у четвер, 23 жовтня, старший аналітик групи оцінки суверенних ризиків агентства Торстен Нестманн, передає ПРАЙМ.
"Прогноз по рейтингу (Росії) негативний у зв'язку з тим, що ситуація в Україні залишається досі нестабільною і не можна виключати, що ризики збільшаться, і будуть прийняті нові санкції або розширені діючі, що чинитиме тиск на рейтинг", - сказав Нестманн.
Читайте такожУ Росії сподіваються на скасування санкцій Заходу до середини 2015 рокуВін зазначив, що підвищення цін на нафту буде вести до підвищення рейтингу, тому що у зв'язку з падінням вартості нафти погіршилася ситуація в економіці Росії в цілому і, зокрема, погіршився інвестиційний клімат.
"Треба дивитися, наскільки зазначені фактори будуть сприяти зростанню російської економіки в середньостроковій перспективі", - додав Нестманн.
Читайте такожУ Росії на тлі падіння рейтингів хочуть заборонити аудит банків іноземними компаніямиНагадаємо, Moody's знизило кредитний рейтинг Росії на один пункт - з Baa1 до Baa2. Прогноз по рейтингу - "негативний". У числі причин зниження рейтингу агентство називало стримані середньострокові перспективи економічного зростання Росії, посилені кризою в Україні і введеними Заходом санкціями.