Рубль упав через можливе отримання держдопомоги компанією друга Путіна

Рубль у четвер оновлює абсолютні мінімуми, а ЦБР відновив продаж валюти та зрушення коридору в умовах локального попиту на валюту при відсутності доступу до закордонних грошових ресурсів через санкції, які ЄС, за словами дипломатів, переглядати поки не збирається, а також на тлі зниження нафтових цін і зміцнення долара, пише Reuters.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 12.00 мск перебував на рівні 46,52 рубля, проти нього рубль втрачає 16 копійок порівняно з біржовим закриттям середи. Раніше було досягнуто відмітки 46,54 - абсолютного максимального значення кошика.

За оцінками учасників ринку, і відштовхуючись від сьогоднішньої динаміки котирувань, ЦБ міг п'ять разів зрушити коридор до 37,55-46,55, продавши для цього $1,75 мільярда з урахуванням інтервенцій, накопичених з моменту останнього підвищення коридору в п'ятницю 17 жовтня.

На верхній межі плаваючого коридору кошика регулятор продає необмежені обсяги валюти, зрушуючи при цьому коридор на 5 копійок угору кожні продані $350 мільйонів.

За перші дві години біржових торгів обсяг угод у парі долар/рубль розрахунками завтра перевищив $3,4 мільярда, а сама американська валюта досягала нового абсолютного максимуму 41,61 рубля. Опівдні долар оцінювався в 41,54, дорожчаючи майже на третину відсотка.

Євро зараз торгується поблизу 52,56, на 17 копійок вище попереднього закриття.

Читайте також"Роснефть" хоче розтратити з фонду для всіх росіян майже $50 млрдСтримуючим ослаблення рубля фактором, крім інтервенцій ЦБ, можуть виступати продажі валютної виручки до піку податкового періоду - до 27 жовтня експортерам під сплату ПВКК доведеться зібрати, за різними оцінками, 220-280 мільярдів рублів, а наступного дня податок на прибуток може вимагати до 300 мільярдів рублів.

"Судячи з біржових обсягів і динаміки, крім Центробанку оферять ще й корпорати - без них ми ще як мінімум один зсув кошика отримали б", - сказав дилер великого російського банку.

На його думку, точкові продажу валюти можуть бути досить великими і знижувати валютний курс, "але будь-який відкат викуповуватиметься".

Основним постачальником валютного попиту виступають корпорації та банки, яким у четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.

Більше того, найбільша нафтова компанія "Роснефть" звернулася за держдопомогою в обсязі понад 2 трильйони рублів, і, за оцінкою учасників ринку, якщо ці кошти будуть видані компанії, то частина їх буде конвертована у валюту на погашення зовнішніх позик "Роснефти"," або ж іншим шляхом, але негативно вплине на курс рубля.

"Навіть скоріше не те, що "Роснефть" почне купувати валюту на ці гроші, а те, що вона перестане продавати виручку, і скоротиться пропозиція доларів за рублі. За обсягами це може бути істотно більше, ніж просто купівлі валюти", - описав можливі наслідки Павло Демещик із банку "ІНГ Євразія".

Напередодні ця новина стала однією з основних причин розвороту рубля в мінус, крім падіння нафтових котирувань і зміцнення долара на форексі.