Гривня на міжбанку торгується по 13,11 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 23 жовтня, на середину торгів встановилися на рівні 12,95/13,11 грн/дол. порівняно з 12,97/13,12 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, відзначивши, що на ринку практично відсутні операції, за винятком реєстрації операцій по вчорашній інтервенції, а попит на валюту перевищує пропозицію.

За словами співбесідника агентства, учасники ринку чекають на завтрашню інтервенцію Національного банку України для задоволення потреб клієнтів, під час якої регулятор має намір продати банкам до 200 млн дол.

Читайте такожНацбанк називає активізацію чорного валютного ринку тимчасовим побічним ефектом Як повідомляв УНІАН, Національний банк України під час інтервенції 22 жовтня продав для підкріплення кас банків 99,77 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол.

У п'ятницю, 24 жовтня, регулятор планує провести аукціон для задоволення заявок клієнтів банків на суму до 200 млн дол.