Європарламент підтримав продовження торгових преференцій для України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, у голосуванні, яке відбулося у четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП, взяли участь 631 депутат, з яких „за” проголосувало 497, проти – 78.

Таким чином, ЄП підтримав доповідь депутата Габріеліуса Ландсбергіса, в якій міститься пропозиція підтримати відповідне рішення Європейської комісії, і проголосував відповідну резолюцію.

Безпосередньо перед тим, як була проголосована відповідна резолюція, депутат ЄП, лідер французьких націоналістів Марі Ле Пен виступила з пропозицією повернути доповідь назад в комітет „для більш глибокого вивчення”. Ця пропозиція викликала реакцію незадоволення в сесійній залі ЄП, яку депутати продемонстрували вигуками.

Головуючий заявив, що, відповідно до процедури, для того, щоб ця пропозиція була внесена на голосування, вона повинна бути підтримана 40 депутатами. І відповідна кількість політиків піднялися зі своїх місць, підтримуючи цю пропозицію.

На захист голосування доповіді піднявся доповідач Ландсбергіс. „Будь-ласка, не обманюйтесь щодо мадам Ле Пен та її намагання зруйнувати репутацію Європейського парламенту. Сьогоднішнє голосування доведе, що ЄС може діяти швидко і рішуче. Українцям було чітко продемонстровано, що ми їх підтримуємо, і ми розуміємо важливість цього голосування. Дорогі колеги, будь ласка, підтримайте доповідь. Ми потрібні Україні зараз!”, – заявив Ландсбергіс.

Ці слова були зустрінуті оплесками. Під час голосування пропозиція повернути доповідь у комітет не знайшла підтримки в сесійній залі.

Після цього доповідь з пропозицією підтримати продовження автономних торговельних преференцій для України була винесена на голосування і знайшла підтримку.

«Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, своєчасне схвалення подовження дії норми, що надає автономні торговельні преференції Україні, доводить, що ЄС здатен діяти швидко та рішуче. Це є доказом нашої політичної волі та моральних зобов’язань», – підкреслив Ландсбергіс (представник Європейської народної партії), коментуючи сьогоднішнє голосування у Європарламенті.

Він також додав, що такий крок надасть українським виробникам і представникам бізнесу шанс підготуватися до повного впровадження глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з початку 2016 року.

Як зазначається у переданому УНІАН коментарі Представництва ЄС в Україні, односторонній торговельний захід було вперше впроваджено у квітні поточного року. Це було зроблено для того, аби надати українській економіці негайну допомогу після того, як Росія запровадила обмеження доступу на свій ринок у результаті політичних подій в Україні цієї весни. Спочатку було заплановано, що термін дії цих заходів завершиться по закінченню шести місяців і вони будуть заміщені обопільним відкриттям ринків. Все це мало відбуватися у відповідності до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що її було ратифіковано парламентами обох сторін у вересні.

Проте, під час перемовин з Росією та Україною, які відбулися 12 вересня, ЄС погодився відтермінувати запровадження зони вільної торгівлі між Києвом і Брюсселем до 31 грудня 2015 року як «частину всеохопного мирного процесу в Україні».

Згідно з односторонніми торговельними преференціями, скасовується 94,7% тарифів ЄС на імпорт продукції з України. Також скасовуються тарифи ЄС на понад 80% експорту української сільськогосподарської продукції. Водночас Євросоюз вводить обмеження кількості «чутливої» продукції – зокрема, це стосується зернових, свинини, яловичини, птиці і перероблених харчових продуктів. Це важливо, аби не завдати шкоди інтересам виробників з Євросоюзу. Також Україна має відповідати стандартам ЄС у сфері здоров’я, шанувати права людини, засадничі свободи та верховенство права.

Статистика, надана українською стороною, свідчить: у першій половині 2014 року експорт з України до ЄС виріс на 25% (587 дол. США), компенсуючи у такий спосіб зниження експорту з України до Росії (-24,5%).

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2014 року Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

19 вересня Єврокомісія внесла на розгляд Ради ЄС та Європарламенту пропозиції щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Європейський парламент та Рада ЄС мають затвердити рішення, яким преференції будуть продовжені до 31 грудня 2015 року.

Рада ЄС 29 вересня вже схвалила продовження преференцій у торгівлі з Україною до 31 грудня 2015 року.