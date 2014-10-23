Уряд роз'яснив бюджетним підприємствам та організаціям порядок виплати зарплати через карти банків

Як йдеться у рішенні Міністерства фінансів України (Протокол № 25 від 09.10.2014 р.), підписаному міністром фінансів Олександром Шлапаком, сьогодні уповноваженими банками, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних організацій, є 69 комерційних банків.

Читайте такожКабмін пропонує втричі скоротити єдиний соцвнесокВизначення уповноважених банків здійснюється на постійній основі Міністерством фінансів України у відповідності з Постановою КМУ № 318 від 22.04.2005 р. Також у цій постанові зазначено: «Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади вжити в установленому порядку заходів для виплати заробітної плати через уповноважені банки, визначені згідно з цією постановою...». У цьому ж документі підкреслюється, що працівник повинен письмово визначитися, через який банк з числа уповноважених він хоче отримувати зарплату.

Таким чином, Міністерство фінансів звертає увагу, що будь-які інсинуації і спекуляції щодо масового обов'язкового переходу будь-яких бюджетних установ у державні банки є безпідставними і що має місце зловживання з боку окремих посадових осіб.

За даними Мінфіну, саме перераховані банки відповідають усім передбаченим чинним законодавством вимогам з обслуговування працівників бюджетних установ.