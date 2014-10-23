Російський рубль продовжує бити антирекорди

Російський рубль до середини валютної сесії четверга перебуває біля рекордних мінімумів під тиском цін на нафту і очікувань рейтингових дій агентства S&P.

На 15.45 мск рубль втрачає 27 копійок до долара і знаходиться на позначці 41,68 рубль за долар, при цьому слабшаючи на 43 копійки проти євро, до 52,81 рубля за євро - рекордний мінімум. Сьогодні долар також досяг нового рекордного максимуму, розташованого на позначці 41,71 руб. Бівалютний кошик зростає на 33 копійки до 46,68 рубля, перебуваючи в зоні інтервенцій ЦБ РФ, повідомляє ТАСС.

На поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 37,3-46,3 рубля. Валютні інтервенції Банку Росії 21 жовтня склали 540 млн рублів (близько $13 млн).

Рубль у другій половині дня прискорив темпи спадного руху, оновлюючи нові історичні мінімуми на відсутності чинників як внутрішньої, так і зовнішньої підтримки.

Ціни на нафту напередодні відновили зниження, хоча сьогодні й намагаються зробити відскік нагору. Гравці очікують також завтрашнього перегляду рейтингу РФ агентством S&P і новин щодо санкцій з розпочатого сьогодні саміту лідерів ЄС.

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Аналітики без особливого оптимізму дивляться на короткострокові перспективи рубля, але не виключають розвороту низхідної тенденції в середньостроковому періоді.