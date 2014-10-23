Мін'юст вважає правильним, якщо держустанови будуть обслуговуватися в держбанках

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання стосовно законності проведеної в Пенітенціарній службі кампанії по переведенню співробітників на отримання заробітної плати в Ощадбанку.

Петренко зауважив, "що всі державні органи, відповідно, і ті установи, які працюють в системі держорганів, можуть обслуговуватися в різних банках". Глава Мін'юсту підкреслив, що "кожен керівник державної установи вільний в своєму виборі тієї банківської установи, де він буде обслуговуватися, основне - це нацкращі умови і щоб були гарантії безпеки тих коштів держбюджету, які виділяються цій держустанові".

"Я не володію інформацією, що є якесь масове переведення зарплатних проектів на обслуговування в державному банку... Жодного тиску чи інших речей немає. Але з точки зору моральної, людської і громадянської позиції, я вважаю, що державні органи та установи повинні обслуговуватися в державних банках, тому що ми мали дуже багато випадків раніше, коли кошти державних установ, які знаходилися в комерційних банках, причому банках, наближених до колишнього керівництва країни, вони потім або зникали, або користувалися мінімальними за процентами цими коштами, була масова система відкатів. Тому в цій частині немає в чому критикувати уряд", - пояснив Петренко.