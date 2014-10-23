Фонд гарантування спільно з МВФ шукатимуть причини банкрутства банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з Міжнародним валютним фондом розробляє технічне завдання для аудиторських фірм з метою проведення перевірки двох банків, щоб встановити реальні причини їх банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції повідомив журналістам заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

За його словами, Фонд гарантування має намір відшкодувати максимально можливу суму збитків держави за рахунок власників і керівництва банків, винних у їх банкрутстві.

«За однією з умов співпраці з МВФ, що зафіксована в протоколі про наміри, підписаному керівництвом нашої держави, Фонд гарантування зобов'язаний проводити регуляторні таких фактів (доведення до банкрутства – УНІАН) і вживати заходи. Зараз ми перебуваємо на стадії узгодження з МВФ технічних завдань для аудиторських фірм, які будуть відібрані на відкритому тендеру і проведуть в двох пілотних банках спеціальну аудиторську перевірку з метою дати аналіз, з аргументами, що саме стало причиною банкрутства банку», – сказав Оленчик. Він уточнив, що для проведення перевірки будуть вибрані один великий і один невеликий банк із числа банків, що ліквідуються фондом.

Представник Фонду гарантування вкладів очікує, що цей процес почнеться ще до кінця цього року, і вже на початку 2015 року фонд зможе поділитися першими результатами.

«На цьому наша співпраця з МВФ не закінчиться, і ми рухатимемося далі. Вже зараз є підстави рухатися в цьому напрямі в чинному правовому полі», – додав Оленчик.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 26 банків: «Аксіома», «ІнтерКредитБанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».