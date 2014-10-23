Заступник голови НБУ Приходько звільнений згідно із законом про люстрацію

Заступника голови Національного банку України Бориса Приходька з 22 жовтня звільнено з посади відповідно до положень прийнятого й опублікованого Закону «Про очищення влади».

Про це повідомила прес-служба НБУ на офіційній сторінці регулятора в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо про затримання заступника голови Національного банку України Бориса Приходька. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами проведеного у кримінальному провадженні розслідування встановлено, що упродовж лютого 2014 року Приходько за попередньою змовою з головою правління "Аграрного фонду" Олександром Кірюком і посадовцями "Брокбізнесбанку", зокрема, головою наглядової ради Денисом Бугаєм, незаконно заволоділи грошовими коштами "Аграрного фонду" у розмірі 2,069 млрд грн.