Міжнародні резерви Росії за тиждень знизилися майже на $8 млрд

Міжнародні резерви Росії за тиждень з 11 по 17 жовтня 2014 року знизилися на $7,9 млрд до $443,8 млрд, повідомив департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії, передає ТАСС.

З початку року міжнародні резерви знизилися вже на 13% або $66,7 млрд. При цьому останній раз міжнародні резерви ЦБ РФ опускалися нижче 450 млрд доларів в квітні 2010 року.

Прискорене зниження інтервенцій відбувається на тлі зниження курсу рубля до долара, оскільки Банк Росії використовує резерви для проведення інтервенцій на валютному ринку для підтримки курсу рубля. З 1 по 21 жовтня Банк Росії продав в рамках інтервенцій вже 13,37 млрд доларів, а долар за той же період подорожчав на 1,37 рубля.

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Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, які є в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.