Лідери ЄС домовилися скоротити викиди парникових газів на 40%

Лідери Європейського Союзу домовилися на саміті скоротити викиди парникових газів щонайменше на 40% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

Про це повідомив у п'ятницю, 24 жовтня, в Twitter глава Європейської Ради Херман Ван Ромпей, передає lenta.ru.

Країни ЄС, за словами Ромпея також домовилися збільшити до 2030 року до 27% частку відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі Євросоюзу і настільки ж поліпшити енергоефективність своїх економік. Крім того, вони зобов'язалися поліпшити транскордонні зв'язки, щоб збільшити обсяги поставок енергоносіїв між країнами-членами ЄС.

Рішення Євросоюзу має стати сигналом США, Китаю та іншим промислово розвиненим країнам світу, щоб ті прийняли аналогічні обмеження до саміту ООН з проблем клімату, який відбудеться в грудні 2015 року у Франції.

Водночас, екологи раніше вже розкритикували узгоджені ЄС обмеження, які, на їхню думку, абсолютно недостатні для боротьби з глобальним потеплінням. Крім того, екологи виявилися розчаровані тим, що в остаточному рішенні умови використання енергії сонця, вітру та інших відновлюваних джерел енергії були пом'якшені.