Експерти закликають створити міжвідомчу робочу групу по «Сумихімпромому»

За словами міністра промисловості України в період 1995-1997 років, члена Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Валерія Мазура, однією з головних проблем, що заважають виведенню «Сумихімпрому» зі стану неплатоспроможності, є відсутність узгодженості в діях державних органів, які беруть участь у даному процесі.

«З метою усунення цієї неузгодженості, громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України звернулася до Кабміну з пропозицією про створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпрому». Першочерговими найважливішими діями цієї міжвідомчої робочої групи повинні стати зміна керуючого санацією та розпорядника майном «Сумихімпрому», оскільки особи, які обіймають ці посади в даний час, мають на меті аж ніяк не відновлення платоспроможності одного з найбільших виробників фосфорних добрив та двоокису титану. Їх дії спрямовані на умисне створення умов для ліквідації підприємства в судовому порядку, що завдасть непоправної шкоди національним інтересам України. Треба сказати, що в цьому беззаконні вони досягли успіху», - сказав Мазур.

Нагадаємо, 10 жовтня Громадська робоча група з вирішення проблем титанової галузі України звернулася до Кабміну з вищевказаною пропозицією. 13 жовтня Секретаріат Кабміну передав це звернення до Фонду держмайна України для прийняття Фондом рішення про створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром». До її складу мають увійти представники Фонду держмайна, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Міненерговугілля, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, Укрексімбанку, компанії «Газ України», ряду комерційних банків.

«Процес відновлення платоспроможності «Сумихімпрому» може бути ефективним тільки за наявності єдиної і узгодженої позиції представників державних органів, установ і підприємств держсектора економіки, які беруть участь у процедурі банкрутства сумського хімічного гіганта. Відсутність єдиної і узгодженої позиції представників держави, крім іншого, сприяє збереженню нинішнього складу комітету кредиторів «Сумихімпрому», в якому немає представників держави, незважаючи на те, що майже 100% акцій підприємства знаходиться в держвласності. Необхідність створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності «Сумихімпрому» не викликає сумнівів. Якщо Фонд держмайна буде виходити з інтересів держави, то створення такої групи повинно бути ініційоване ним в найкоротші терміни. В іншому випадку виникне питання про позицію та дії Фонду держмайна по збереженню для України цього стратегічного хімічного об'єкта», - таку думку висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.