"Азовсталь" за 9 місяців отримала 318 млн гривень прибутку

Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Донецька обл.), що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», в січні-вересні поточного року отримав 318,4 млн грн чистого прибутку проти 1,338 млрд грн чистого збитку роком раніше.

Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток підприємства за 9 місяців зріс на 0,7% - до 15,985 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців 2014 року склав 842,5 млн грн, тоді як за 9 місяців 2013 року підприємство отримало 559,6 млн грн валового збитку. Операційний прибуток у січні-вересні поточного року становив 653,5 млн грн проти 1,157 млрд грн операційного збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з військовою агресією Росії і діями терористів на Донбасі розташовані там металургійні підприємства відчувають дефіцит поставок сировини і енергоресурсів, що змусило їх зупинитися або скоротити виробництво. В таких умовах «Азовсталь» за 9 місяців скоротила виробництво прокату на 24% порівняно з січнем-вереснем 2013 року до 2,42 млн тонн, сталі - на 20%, до 2,74 млн тонн, чавуну - на 18,9% до 2,4 млн тонн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень складають 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

«Азовсталь» в 2013 році скоротила чистий збиток на 6,7% в порівнянні з 2012 роком - до 2,513 млрд грн з 2,695 млрд грн.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).