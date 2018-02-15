Крюківський завод збільшив випуск вантажних вагонів в 2,3 рази

У січні завод не справив жодного пасажирського вагона, тоді як у січні 2017 року підприємство випустило 6 пасажирських вагонів.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) в січні збільшив випуск вантажних вагонів в 2,3 рази, або на 152 вагона порівняно з відповідним періодом 2017 року - до 273 одиниць.

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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні завод не справив жодного пасажирського вагона, тоді як у січні 2017 року підприємство випустило 6 пасажирських вагонів.

У січні 2018 року завод модернізував 5 вагонів метро.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2017 році збільшив випуск вантажних вагонів на 28%, або на 437 штук порівняно з 2016 роком - до 2013 одиниць.

У 2017 році завод виготовив 50 пасажирських вагонів, що у 5,5 рази більше, ніж в 2016 році.