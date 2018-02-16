На погашення зарплатних боргів перед шахтарями виділили 365 мільйонів гривень

Кошти вже надійшли на казначейські рахунки державних вугільних підприємств.

Кабінет міністрів України перерахував 365 млн грн на казначейські рахунки державних вугільних підприємств для виплати заборгованості із зарплати перед шахтарями, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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«Спасибі Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України і Міністерству енергетики та вугільної промисловості України за оперативне виконання поставлених вчора завдань. 365 млн гривень щойно надійшли на казначейські рахунки державних вугільних підприємств для виплати зарплатної заборгованості шахтарям за попередні роки», - написав Кістіон.

Раніше віце-прем'єр доручив Міненерговугілля та Мінфіну невідкладно врегулювати проблему заборгованостей перед шахтарями із зарплати.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн.

Багато державних шахт перебувають у скрутному фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох із них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.