Надходження до держбюджету від експорту металобрухту зросли втричі - голова комітету ВР

Також голова комітету зазначив, що за черговий рік дії закону дефіцит металобрухту для українських металургійних заводів скоротився на 40%.

Український бюджет отримав втричі більше коштів від експорту металобрухту (343 млн грн замість 112 млн грн) за черговий рік дії підвищеної мита на вивезення цієї сировини з України.

Про це повідомив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань промисловості Віктор Галасюк на своїй сторінці в Facebook.

«Дуже позитивні наслідки нашого з Олег Ляшко "металургійного закону" про підвищення вивізного мита на брухт втричі (з 10 до 30 євро / т). Надходження до держбюджету від експорту металобрухту зросли втричі - з 112 млн грн. у 343 млн грн», - написав Галасюк.

Також голова комітету зазначив, що за черговий рік дії закону дефіцит металобрухту для українських металургійних заводів скоротився на 40% (з 725 тис. т до 425 тис. т).

За словами Галасюка, дію закону про підвищені мита на вивіз металобрухту необхідно продовжити.

Як повідомлялося раніше, Україна до 2016 року відчувала гострий дефіцит металобрухту, який призводив до скорочення виробництв і зупинки підприємств.

В даний момент, в Україні діють експортні мита на вивіз металобрухту з України. Проте в поточному році їх дія має закінчитися.