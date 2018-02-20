"Нафтогаз" з 1 березня знижує ціни на газ для промисловості на 14%

Максимальні ціни буде знижено на 12% - до 8889,6 гривні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 березня 2018 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 14,1% порівняно з лютим – до 7896 гривень з 9195,6 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Читайте такожПромвиробництво в Україні за рік скоротилося на 0,1%

Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня буде знижено на 12,3% – до 8889,6 гривні з 10141,2 гривні за тисячу кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше в лютому 2018 року "Нафтогаз" знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 6% порівняно з січнем 2018 року – до 9195,6 гривні за тисячу кубометрів і максимальні ціни - на 5,5% - до 10141,2 за тисячу кубометрів.