Корупція і відкати: журналісти розповіли, чому Порошенко звільнив гендиректора "Укроборонпрому"

Журналісти програми "Гроші" стверджують, що "Укроборонпром" погруз у мільярдах корупційних скандалів міжнародного масштабу.

Під час війни на армії заробляють усі, хто може. Найбільші гроші крутяться в концерні "Укроборонпром", якиц на днях залишився без керівника.

Як йдеться в сюжеті програми "Гроші", президент Петро Порошенко з подачі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана все таки звільнив гендиректора ДК "Укроборонпром" Романа Романова.

Читайте такожГоловою наглядової ради "Укроборонпрому" обраний ректор КПІ"Гроші" припускають, що Порошенко звільнив Романова, який входить до його найближчого оточення через те, що президент вже не готується до переобрання на другий термін і починає потроху зачищати потенційні корупційні сліди.

"А таких в "Укроборонпромі" хоч греблю гати. Махінації з контрактом в 39 мільйонів доларів на продажі літаків Ан-32 до Іраку. Поставка деталей до ОАЕ з відкатом у 6 мільйонів доларів. Та багато іншого", - йдеться в сюжеті.

"У зв'язку з тим, що гриф таємності на усіх військових контрактах, це дає можливість домовитися з покупцями про відсоток відкату. Це дуже просто і легко вирішується", - каже військовий експерт Олег Жданов.

"Гроші" стверджують, що корпорація погрузла у мільярдах корупційних скандалів міжнародного масштабу.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Романа Романова.

Перед цим сам Романов заявив, що йде у відставку. "Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - написав Романов.

Раніше, 31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова.

За місяць до цього, 27 грудня минулого року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.