Україна може вийти на світовий ринок сировини для літій-іонних акумуляторів - експерт

Українські запаси оксиду літію оцінюються в 5 мільйонів тонн.

Україна має перспективи виходу на світовий ринок оксиду літію, який є сировиною для виробництва літій-іонних акумуляторів електромобілів, оскільки наша країна має найбільші в Європі запаси руди, яка містить літій.

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Таку думку під час круглого столу висловив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький.

"Україна має перспективи входження на світовий ринок не тільки літій-містить руди, але і продукту її переробки – оксиду літію. Запаси руди ми маємо на рівні 500 мільйонів тонн, а одержуваного з неї оксиду – 5 мільйонів тонн", - сказав він.

Також експерт додав, що родовища літію розташовані в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій і Донецькій областях. За його словами, Україна також має в своєму розпорядженні запасами нікелевої руди, родовища якої розташовані в Житомирській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

"За запасами літію ми посідаємо перше місце у Європі", - зазначив Логацький.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році була прийнята Програма розробки мінерально-сировинної бази України до 2030 року. Згідно з цим документом, руди Донецького басейну містять 0,2-0,6% оксиду літію.