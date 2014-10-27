"Богдан Моторс" збільшив збиток у 6,4 разу

Українська автомобільна компанія "Богдан Моторс", що входить в корпорацію "Богдан", у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) збільшила чистий збиток в 6,4 разу - до 834,27 млн грн зі 130,12 млн грн.

Про це сказано в звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід автомобільної компанії за вказаний період становив 373,43 млрд грн, що на 57,1% менше показника за аналогічний період минулого року.

Валовий прибуток підприємства в січні-вересні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 23,8% - до 52,36 млн грн.

Також за звітний період компанія отримала 611,8 млн. грн операційного збитку, що в 6,6 разу перевищує показник за 9 місяців минулого року.

Як повідомляв УНІАН, українська автомобільна компанія "Богдан Моторс" у першому півріччі 2014 року збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року майже в 14 разів - до 766,363 млн грн.

Один із найбільших українських виробників автомобілів - корпорація «Богдан» - за підсумками 2013 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів, порівняно з 2012 роком удвічі - до 6,773 тис. одиниць.

Корпорація "Богдан" за підсумками 2013 року скоротила чистий збиток у 1,7 разу - до 190,793 млн грн.

Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить в корпорацію "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, які входять до її складу, дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.