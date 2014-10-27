«Надра України» готова допомогти власникам спецдозволів збільшити ефективність видобутку

Національна акціонерна компанія «Надра України» готова надати послуги з моніторингу та наукового супроводження надрокористування для власників спецдозволів, що збільшить ефективність і раціональність розробки родовищ корисних копалин, а також їх видобутку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії з посиланням на голову правління «Надра України» Ярослава Климовича.

За його словами, деякі потенційні надрокористувачі й інвестори мають досить загальне уявлення про порядок проведення геологорозвідувальних робіт, необхідні капіталовкладення, а також про процедуру реалізації продукції. Тому після отримання спеціального дозволу на користування надрами у них виникають певні труднощі з реалізацією програми геологорозвідувальних робіт.

«З метою допомоги надрокористувачам щодо ефективнішого та раціональнішого використання надр компанією ведеться моніторинг і забезпечується наукове супроводження надрокористування», - сказав Климович.

«На жаль, не всі надрокористувачі уклали угоди на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що значно ускладнює визначення реального стану робіт на їх ділянках надр», - додав глава правління компанії.

Він також повідомив, що частина надрокористувачів не володіють повною геологічною інформацією про придбану ділянку надр, не мають достатнього штату геологічної служби, матеріально-технічної бази, не знають вимог нормативно-правової документації. Крім того, їх часто консультують не зовсім знайомі з чинним законодавством «фахівці».

Читайте такожУкраїна має понад 35 трлн кубометрів запасів газу на нетрадиційних родовищах«Тому, на наш погляд, необхідно висувати жорсткіші вимоги до претендентів на користування надрами, щоб у держави була впевненість у досягненні мети наданого спеціального дозволу», - резюмував Климович.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.