Іноземні інвестори зацікавлені у виробництві електромобілів в Україні - Омелян

Однак, за словами міністра, вони чекають на прийняття закону "Про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні", щоб почати роботу.

Іноземні інвестори зацікавлені в локалізації виробництва електромобілів в Україні, проте вони очікують ухвалення закону "Про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні", щоб почати роботу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

"Уже є зацікавлені іноземні інвестори, які готові локалізувати виробництво електромобілів в Україні. Зараз переговори на початковій стадії, оскільки потенційні інвестори чекають ухвалення закону («Про стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні»- УНІАН), щоб почати роботу", - сказав він.

За словами міністра, інвестори готові вкладати у виробництво електромобілів, але їм потрібні гарантії розвитку ринку на 15 років.

"Інтерес є високий, ми бачимо, що це може бути не одне виробництво, це може бути кілька. Але умовою інвестора є чіткі законодавчі рамки, прозорий закон, який дасть їм гарантії розвитку ринку на 15 років і які ми готові надати", - сказав він.

Також, Омелян висловив сподівання, що законопроект "Про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" буде зареєстрований наступного пленарного тижня, а протягом першого півріччя цього року буде проголосований.

"Ми очікуємо, що під час наступного пленарного тижня, починаючи з понеділка, цей документ буде зареєстрований. Він пройшов вже попереднє обговорення як з керівниками фракції, так і з керівниками профільних комітетів. Є підтримка, наше завдання, щоб протягом першого півріччя 2018 року він був проголосований", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури розробило законопроект, який передбачає заходи щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні. Його ухвалення Верховною Радою дасть змогу знизити вартість електромобілів на 40%, зокрема, за рахунок зменшення ПДВ й скасування збору акцизу на імпорт і продаж електромобілів.

Керівник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що реалізація стратегії щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту дасть змогу налагодити виробництво електромобілів в Україні впродовж 10 років.

Радник міністра інфраструктури, учасник робочої групи з розробки законопроекту «Про стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в Україні» Олександр Озеран раніше повідомляв, що в рамках реалізації стратегії із стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні планується на 15 років обнулити ставку ПДВ на виробництво транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Також, за його словами, завдяки реалізації цієї стратегії Міністерство інфраструктури розраховує до 2020 року збільшити частку продажу електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.