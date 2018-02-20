Україна посідає друге місце в Європі за запасами газу - експерт

За оцінками експерта, прогнозні ресурси «блакитного» палива становлять близько 3,5 трлн куб. м.

Україна серед країн Європи посідає друге місце за запасами природного газу серед країн Європи. Про це під час круглого столу заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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«Серед викопних видів палива найбільшу перспективу має природний газ. У цьому плані Україна має доволі привабливий вигляд, оскільки наша країна має другі за обсягами запаси газу в Європі після Нідерландів», - сказав він.

За словами Омельченка, на сьогодні запаси газу в Україні оцінюються в 600 млрд куб. м, а прогнозні ресурси «блакитного» палива становлять близько 3,5 трлн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, раніше про те, що Україна має другі в Європі за величиною запаси газу, заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Також прем'єр наголошував на важливості реалізації державної програми з нарощування видобутку «блакитного» палива до 2020 року до 20 млрд куб. м на рік.

Наприкінці січня 2018 року начальник геологічного відділу держпідприємства «Укргеофізика» Андрій Толкунов повідомив, що ресурси традиційного природного газу на території України оцінюються в 5,5 трлн куб. м.