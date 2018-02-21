Концерн зняв з виробництва кросовер Macan S Diesel і хетчбек Panamera 4S Diesel.

Німецький виробник люксових автомобілів Porsche відмовився від дизельних двигунів. Концерн зняв з виробництва кросовер Macan S Diesel і хетчбек Panamera 4S Diesel.

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Повідомляється, що перший серійний дизельний автомобіль Porsche з'явився в 2002 році, це був кросовер Cayenne. Пізніше компанія встановила дизельні двигуни і на інших моделях бренду, пише Прайм з посиланням на Autocar.

Нагадаємо, що останнє покоління автомобілів Porsche Cayenne спочатку було створено тільки у версіях з бензиновим або гібридним двигуном. Зараз автовиробник зняв з виробництва і дві дизельні моделі, які залишилися.

Виробник пояснив відмову від дизельних моторів зміщенням попиту покупців на машини з бензиновими моторами і гібридними силовими установками.