Гройсман встановив, що на держвидобуванні вугілля паразитують "смотрящі"

Голова уряду закликав міністра енергетики та вугільної промисловості "брати мітлу та вимітати смотрящіх".

У галузі державного видобутку вугілля паразитують так звані "смотрящі".

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Моє доручення міністру фінансів знайти механізми виділення ресурсів на модернізацію шахт. Я це підтримую, щоб українські шахтарі були конкурентоспроможними. У приватному видобутку вже все добре, а в державному - ні. Чому? Тому що паразитують смотрящі. Так що давайте будемо, з одного боку, знаходити фінансування, а ви (міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик - УНІАН) беріть мітлу і вимітайте смотрящіх", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує інвестиції у вугільну галузь і можливість продажу частини державних шахт приватним компаніям, а не дотації. На модернізацію і технічне переоснащення державних шахт в 2018 році буде направлено 400 мільйонів гривень.