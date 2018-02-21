"Укроборонпром" за рік отримав понад 28 мільярдів гривень прибутку

У 2017 році держконцерн перерахував 4,8 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, за підсумками 2017 року отримав 28,3 мільярда гривень доходу від реалізації продукції, що відповідає показнику минулого року, повідомила прес-служба держконцерну.

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Згідно з повідомленням, у 2014 році чиста виручка від реалізації продукції становила 16 мільярдів гривень, у 2015 році – 21,5 мільярда гривень, у 2016 і 2017 роках – 28,3 мільярда гривень.

У 2017 році держконцерн перерахував до бюджетів усіх рівнів 4,8 мільярда гривень податків і зборів, що на 4,3% більше порівняно з 2016 роком.

Зазначається, що середня заробітна плата по всім підприємствам держконцерну в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла 22,4% - до 9018 гривень.

Також "Укроборонпром" в 2017 році отримав чистий прибуток в розмірі 1,5 мільярда гривень.

"У 2014 році підприємства "Укроборонпрому" показали 92 мільйонів гривень збитків, а за оперативними даними 2017 року, чистий прибуток підприємств концерну в 2017 році склала 1,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У той же час, в прес-службі на питання УНІАН про чистого прибутку за 2016 рік не змогли назвати цифру.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомляв, що "Укроборонпром" розраховує за підсумками 2017 року збільшити чистий дохід до 30 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.